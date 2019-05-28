Армия и оружие

Виктория Грей
28 Мая, 2019 12:30

Президент Сербии привёл армию в боевую готовность

Вучич беседует с военными.
Источник: Riafan.ru
#Вучич

#боеваяготовность

#сербы
Белград, 28 Мая - DIXINEWS.

Связано это с задержанием сербов в Косово. Ранее Вучич заявил, что Сербия теряет контроль над ситуацией в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о том, что Вооружённые силы страны и спецназ МВД должны быть в полной боевой готовности, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на национальное телевидение.

Такое распоряжение глава отдал в связи с тем, что в утренние часы вторника на севере самопровозглашённой республики были задержаны тринадцать сербов.

«Подразделения ROSU вторглись на территорию всех четырёх сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица», — сообщает телеканал.

Отметим, что накануне Александр Вучич выступая перед парламентом, призвал прекратить обманывать граждан и признать потерю Косово. Также он считает, что отношения с Приштиной должны начать улучшаться.

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