Половина россиян могут себе позволить купить только продукты и одежду

На остальные блага у людей денег нет. Данные опубликовал Росстат.

Согласно проведённому опросу, 48,2% российских семей признались, что финансов им хватает только на еду и одежду, а товары длительного использования, такие как телефон, холодильник, мебель, уже не приобрести, сообщается в докладе, который предоставил Росстат за четвёртый квартал 2018 года.

Самая высокая доля семей, которые не могут позволить себе товары долговременного потребления — это молодые семьи с показателем 59,2% и семьи, состоящие из пенсионеров - 57,9%. Также отмечается, что 15% семей могут позволить себе купить только еду, а на одежду, оплату услуг ЖКХ уже денег не хватает. В первую очередь страдают многодетные семьи, их 28,3% и семьи с неработающими пенсионерами (30,4%).

В ЯНАО вообще 100% семей заявили, что их заработка не хватает даже на одежду. 41,3% таких семей в Новосибирской области, 39% и 34,9% в Орловской области и Удмуртии соответственно.

Стоит отметить, что люди, которые могут позволить себе купить только продукты и одежду находятся в зоне потребительского риска. Задержка зарплаты или ещё хуже, поломка техники вынуждает их сильнее экономить.