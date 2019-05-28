В России начали действовать новые правила медстрахования

Новшество будет направлено на усиление профилактического направления в работе поликлиник. Страховые компании тоже не останутся в стороне.

Министерство здравоохранения опубликовало приказ, в котором говорится о вступлении в силу новых правил обязательного медицинского страхования в России.

Планируется, что в ближайшие два года все россияне пройдут диспансеризацию и профилактический осмотр, после чего будет определена группа здоровья для каждого гражданина.

При выявлении хронического заболевания, человек будет помещён под диспансерное наблюдение. Далее ему надо будет проходить медицинское обследование несколько раз в год. Об этом ему будут напоминать медработники и представители страховой компании, где был получен полис ОМС.

Также, на страховые компании ложится ещё одна ответственность. Отныне они должны работать с обращениями и жалобами граждан и помогать в спорных моментах. В том случае, если пациент останется не довольным качеством проведённого обследования и лечения, страховщики будут назначать экспертизу оказанных медицинских услуг.