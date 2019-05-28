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Виктория Грей
28 Мая, 2019 09:10
В России начали действовать новые правила медстрахования
Приём пациента врачом.
Источник: Sharecancersupport.org
Москва, 28 Мая - DIXINEWS.
Новшество будет направлено на усиление профилактического направления в работе поликлиник. Страховые компании тоже не останутся в стороне.
Министерство здравоохранения опубликовало приказ, в котором говорится о вступлении в силу новых правил обязательного медицинского страхования в России.
Планируется, что в ближайшие два года все россияне пройдут диспансеризацию и профилактический осмотр, после чего будет определена группа здоровья для каждого гражданина.
При выявлении хронического заболевания, человек будет помещён под диспансерное наблюдение. Далее ему надо будет проходить медицинское обследование несколько раз в год. Об этом ему будут напоминать медработники и представители страховой компании, где был получен полис ОМС.
Также, на страховые компании ложится ещё одна ответственность. Отныне они должны работать с обращениями и жалобами граждан и помогать в спорных моментах. В том случае, если пациент останется не довольным качеством проведённого обследования и лечения, страховщики будут назначать экспертизу оказанных медицинских услуг.
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