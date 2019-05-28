Израиль атаковал систему ПВО в Сирии

По словам израильской армии, это был встречный ответ. Сирия пыталась сбить самолёт соседней страны.

Военные Израиля сообщают, что они нанесли удар по ракетной установке Сирии, после того, как в понедельник, 27 мая, был зафиксирован огонь с сирийской стороны по самолёту Израиля, который выполнял стандартный полёт на севере страны. Но сбить самолёт не удалось и снаряд упал на территории Сирии.

Премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «сирийская армия пыталась сбить самолёт Израиля, но ей это не удалось». Ответом было то, что ВВС Израиля уничтожили установку, из которой производилась атака.

«Наша политика ясна - мы не готовы терпеть никакую агрессию против нас, мы ответим на неё сильно и решительно", - сказал Нетаньяху.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщало, что Израиль обстрелял деревню в провинции Кунейтра. Раненые есть, но их число не известно.