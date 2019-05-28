Власть

Виктория Грей
28 Мая, 2019 07:35

Украина намерена добиться для Керченского пролива международного статуса

Елена Зеркаль.
Источник: Dir.md
#Керченскийпролив

#Зеркаль

#международныйстатус
Киев, 28 Мая - DIXINEWS.

Об этом заявила заместитель главы МИД страны. Киев считает, что это снимет многие вопросы.

В эфире радио «Новое время» заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что страна будет добиваться международного статуса для Керченского пролива.

«Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределенности в том числе», - сказала госпожа Зеркаль.

Также чиновница добавила, что для Украины важно представить свои интересы «именно в международном арбитраже».

Напомним, что Международный трибунал ООН по морскому праву выдвинул требование к России в котором призвал освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Российская сторона отметила, что судьбу всех моряков решит суд.

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