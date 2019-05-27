Архангельские «экологи» в балаклавах опять атакуют

В Архангельской области вновь кипят страсти. Природозащитники бьют полицию.

В Ленинском районе Архангельской области вновь произошли стычки между природозащитниками – крепкими парнями в камуфляже и балаклавах и полицией, сообщают корреспонденты газеты "Новые известия". При этом «экологи» называют себя «участниками мирного протеста» и что якобы, они ждали конструктивного диалога с властью.

Уже несколько месяцев окрестности станции Шиес являются местом, где проходят боевые действия. Агрессивная толпа, которыми кто-то умело управляет и хорошо финансирует, защищают глухой лес около далёкого полустанка от строительства экологического объекта по складированию и переработки мусора. Они взяли в осаду территорию, на которой только лишь успели возвести забор и погрузочно-разгрузочную площадку. При этом несколько неизвестных лиц обстреливали из дробовиков идущие к объекту грузовики и спилили столбы линии электропередач. Благодаря тому, что в ситуацию вмешались областные власти и правоохранители, худшего удалось избежать. Но как выяснилось, ненадолго.

Так, в минувшие выходные жители посёлка Урдома и природозащитники, которые устроили возле стройки блок-пост, объявили, что строительство полигона ТКО на Шиесе закрывается. Также остаётся загадкой, кто дал им право принимать подобного рода решения и распространять их в региональных СМИ не говорится, но они очень быстро приступили к их исполнению. Толпа разгорячённых людей снесла несколько пролётов металлического забора, напала на сотрудников ЧОП и полицейских, которые пытались им помочь. Из рук одного охранника они выбили регистратор, а офицера, пытавшегося призвать людей к порядку, освистали и кричали ему в след: «Бей его!»

Из всей этой ситуации налицо задокументированное самими «природозащитниками» нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса. Тогда о каком мирном гражданском протесте может вообще идти речь, когда подготовленные и экипированные штурмовики нападают на полицейских и ЧОПовцев, находящихся при исполнении. И о каком диалоге между людьми и властью можно говорить, когда идёт обстрел и сносятся заборы?

Всё же проблему власть с протестующими решить должна. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов был на встрече с противниками стройки, чтобы найти точки соприкосновения и решить, что будет дальше. В свою очередь, президент России Владимир Путин выступая на медиафоруме «Правда и справедливость» призвал власть области принимать промежуточные решения и не создавать новых проблем, находясь в диалоге с живущими рядом людьми.

Но «защитники экологии» решили действовать по известной всем фразе «дай им палец, так они и руку откусят». Поэтому и диалога никакого, тем более конструктивного не получится. Остаётся только тщательно соблюдать закон, в том числе и к самим нарушителям.