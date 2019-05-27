|
Виктория Грей
27 Мая, 2019 16:05
Подписано постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Разговор по телефону.
Источник: Info-vsem.ru
Москва, 27 Мая - DIXINEWS.
Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года. По словам премьер-министра, во время поездок связь должна быть доступна.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене роуминга в стране внутри сети, сообщает ТАСС.
По его словам, доступная связь во время поездок «абсолютно естественная и необходимая вещь» в 21 веке.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, благодаря которому операторы сотовой связи могут лишь только взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Таким образом, абоненты будут платить фиксированную сумму при нахождении в любом регионе России, не зависимо от того, где была куплена сим-карта. Стоит отметить, что закон вступит в силу 1 июня нынешнего года.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия