Подписано постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года. По словам премьер-министра, во время поездок связь должна быть доступна.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене роуминга в стране внутри сети, сообщает ТАСС.

По его словам, доступная связь во время поездок «абсолютно естественная и необходимая вещь» в 21 веке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, благодаря которому операторы сотовой связи могут лишь только взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Таким образом, абоненты будут платить фиксированную сумму при нахождении в любом регионе России, не зависимо от того, где была куплена сим-карта. Стоит отметить, что закон вступит в силу 1 июня нынешнего года.