В отношении главы Ширинского района Хакасии возбуждено уголовное дело

Чиновник из Хакасии, напавший на журналиста, объяснил свое поведение

Произошло это после нападения им на корреспондента «России 24». Чиновник заявляет, что его спровоцировали.

Как сообщает СУ СКР по республике Хакасия, правоохранителями возбуждено уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который совершил нападение на корреспондента «Россия 24» Ивана Литомина.

Инцидент произошёл в кабинете главы, когда Литомин вошёл к Зайцеву и начал задавать вопросы, первый сначала ударил микрофон, а потом набросился и на журналиста, повалив его на пол. Подчинённые Зайцева даже не пытались прервать потасовку, а только закрывали объектив видеокамеры оператора.

В результате произошедшего в отношении главы района Хакасии возбудили уголовное дело «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Также следователи проверят сообщения СМИ о коррупции Зайцева.

Сам «слуга народа» заявил, что корреспондент сам его спровоцировал, тем что не согласовал интервью с ним, ворвался к нему в рабочее время да к тому же обзывал его коррупционером и вором.