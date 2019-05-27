Власть

Виктория Грей
27 Мая, 2019 13:13

В отношении главы Ширинского района Хакасии возбуждено уголовное дело

Чиновник из Хакасии, напавший на журналиста, объяснил свое поведение
Источник: vk.com
#уголовноедело

#главарайона

#корреспондент
Абакан, 27 Мая - DIXINEWS.

Произошло это после нападения им на корреспондента «России 24». Чиновник заявляет, что его спровоцировали.

Как сообщает СУ СКР по республике Хакасия, правоохранителями возбуждено уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который совершил нападение на корреспондента «Россия 24» Ивана Литомина.

Инцидент произошёл в кабинете главы, когда Литомин вошёл к Зайцеву и начал задавать вопросы, первый сначала ударил микрофон, а потом набросился и на журналиста, повалив его на пол. Подчинённые Зайцева даже не пытались прервать потасовку, а только закрывали объектив видеокамеры оператора.

В результате произошедшего в отношении главы района Хакасии возбудили уголовное дело «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Также следователи проверят сообщения СМИ о коррупции Зайцева.

Сам «слуга народа» заявил, что корреспондент сам его спровоцировал, тем что не согласовал интервью с ним, ворвался к нему в рабочее время да к тому же обзывал его коррупционером и вором.

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