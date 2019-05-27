В Кремле заявили, что судьбу задержанных моряков из Украины решит суд

Международный трибунал ООН требует освободить моряков. Позиция России не изменится.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что следствие и суд будут решать вопрос украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Также Песков добавил, что «позиция не может измениться».

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву выдвинул требование к России в котором призвал освободить военные корабли и моряков ВМС Украины. При этом трибунал не требует прекратить в отношении нарушителей уголовное дело.

Также трибунал ООН постановил, что Россия и Украина должны предоставить отчёт об инциденте не позднее 25 июня, на что российская сторона ответила, что не собирается принимать участие в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией, чтобы рассматривать иск Украины.

Напомним, что 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу России и принялись опасно маневрировать в наших водах, не подчиняясь законным требованиям властей. Позже корабли с моряками и сотрудниками СБУ были задержаны. Возбуждено уголовное дело.