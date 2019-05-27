Власть

Виктория Грей
27 Мая, 2019 12:45

В Кремле заявили, что судьбу задержанных моряков из Украины решит суд

Один из украинских моряков в суде.
Источник: ok.ru
#украинскиеморяки

#суд

#трибунал
Москва, 27 Мая - DIXINEWS.

Международный трибунал ООН требует освободить моряков. Позиция России не изменится.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что следствие и суд будут решать вопрос украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Также Песков добавил, что «позиция не может измениться».

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву выдвинул требование к России в котором призвал освободить военные корабли и моряков ВМС Украины. При этом трибунал не требует прекратить в отношении нарушителей уголовное дело.

Также трибунал ООН постановил, что Россия и Украина должны предоставить отчёт об инциденте не позднее 25 июня, на что российская сторона ответила, что не собирается принимать участие в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией, чтобы рассматривать иск Украины.

Напомним, что 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу России и принялись опасно маневрировать в наших водах, не подчиняясь законным требованиям властей. Позже корабли с моряками и сотрудниками СБУ были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
ООО «Вега» оштрафовано в Пермском крае
Дерипаска простил оскорбившего его Зюганова
Приговор Кокорину и Мамаеву вынесут 8 мая
Читайте в рубрике:
В отношении главы Ширинского района Хакасии возбуждено уголовное дело
Глава Лосино-Петровского района попал под колпак СМИ
Путин решил проигнорировать инаугурацию Зеленского


Загрузка...
Бутиной обещали помочь: семье не хватает денег на адвокатов
В Крыму собрали первый урожай клубники
Дальний Восток во власти циклона из Китая
Глава столбовского отдела чеховской полиции задержан за взятку
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подписано постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Москва, 27 Мая, 14:58.
Вкладчики банка «Югра» начнут получать выплаты
Абакан, 27 Мая, 13:13.
В отношении главы Ширинского района Хакасии возбуждено уголовное дело
Москва, 27 Мая, 12:45.
В Кремле заявили, что судьбу задержанных моряков из Украины решит суд
Москва, 27 Мая, 12:05.
Магазины начнут принимать стеклотару
Москва, 27 Мая, 10:10.
В России ужесточат правила призыва в армию
Красноярск, 27 Мая, 08:35.
Аленичев уходит из «Енисея»
Москва, 26 Мая, 18:10.
В Москве ожидается аномальная температура
Киев, 26 Мая, 17:09.
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Пермский край, 26 Мая, 16:04.
Посуда с повреждённой эмалью, работники с заболеваниями: как кормят школьников в Пермском крае
Москва, 26 Мая, 13:44.
Любовь Соболь – пешка в грязной игре Навального по заколачиванию миллионов
Москва, 25 Мая, 21:02.
Россия проиграла финнам в чемпионатe мира по хоккею





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия