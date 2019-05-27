Экология

Виктория Грей
27 Мая, 2019 12:05

Магазины начнут принимать стеклотару

Дмитрий Медведев.
Источник: Sterhluki.ru
#Медведев

#стеклотара

#торговыесети
Москва, 27 Мая - DIXINEWS.

Данный вопрос прорабатывают в правительстве. Это позволит улучшить экологию страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приказал Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос об обязательном приёме полимерной и стеклянной тары у населения торговыми сетями, сообщают «Известия».

Также отмечается, что уже до 15 июня 2019 года правительство должно внести свои предложения в Государственную думу, а пилотные проекты по сбору тары могут быть запущены в этом году.

Данное решение позволит сократить количество вредных отходов и соответственно улучшить экологию страны.

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