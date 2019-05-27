Магазины начнут принимать стеклотару

Данный вопрос прорабатывают в правительстве. Это позволит улучшить экологию страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приказал Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос об обязательном приёме полимерной и стеклянной тары у населения торговыми сетями, сообщают «Известия».

Также отмечается, что уже до 15 июня 2019 года правительство должно внести свои предложения в Государственную думу, а пилотные проекты по сбору тары могут быть запущены в этом году.

Данное решение позволит сократить количество вредных отходов и соответственно улучшить экологию страны.