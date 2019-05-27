|
Виктория Грей
27 Мая, 2019 12:05
Магазины начнут принимать стеклотару
Дмитрий Медведев.
Источник: Sterhluki.ru
Москва, 27 Мая - DIXINEWS.
Данный вопрос прорабатывают в правительстве. Это позволит улучшить экологию страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приказал Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос об обязательном приёме полимерной и стеклянной тары у населения торговыми сетями, сообщают «Известия».
Также отмечается, что уже до 15 июня 2019 года правительство должно внести свои предложения в Государственную думу, а пилотные проекты по сбору тары могут быть запущены в этом году.
Данное решение позволит сократить количество вредных отходов и соответственно улучшить экологию страны.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия