В России ужесточат правила призыва в армию

Минобороны предлагает внести поправки в закон. Это касается прохождения медкомиссии.

Министерство обороны Российской Федерации собирается внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», сообщают РИА «Новости».

Нововведение коснётся процедуры прохождения медицинской комиссии, а именно, полномочия врачей будут расширены и они смогут перепроверить здоровье призывника, который ранее получил отсрочку. Такие меры позволят бороться с врачами, которые выдают поддельные справки за взятки, тем самым освобождая призывника от армии.

Помимо этого, законопроект претерпит ещё несколько изменений. Во-первых, понятие «осмотр» будет изменено на «освидетельствование», во-вторых, при наличии показаний, призывника, негодного к военной службе, будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи».Там его либо вылечат и призовут, либо полностью освободят от службы, если болезнь хроническая.

На сегодняшний день существуют несколько диагнозов, из-за которых призывник «не пойдёт» в армию. Это сколиоз, плоскостопие, гипертония, близорукость, заболевания кожи и сахарный диабет.