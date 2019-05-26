Политика

Алексей Мирный
26 Мая, 2019 17:09

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Игорь Коломойский.
Источник: ТАСС
Киев, 26 Мая - DIXINEWS.

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).

Данная программа помощи подразумевает проведение в стране ряда непопулярных реформ, или же Украине предстоит объявление дефолта по внешнему долгу.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит Международного валютного фонда, пусть даже временно... Если президент Зеленский будет слушать Западные страны и, при этом, не будет делать собственные назначения, то он повторит судьбу П. Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки 5, 10 или 15 процентов вместо 73%", - заявил Коломойский в 26 мая в интервью газете Financial Times.

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