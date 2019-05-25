Россия проиграла финнам в чемпионата мира по хоккею

Хоккейная сборная России проиграла финской команде со счетом 0:1. Матч прошел в ходе полуфинала чемпионата мира по хоккею, который на этот раз проходит в Словакии.

Встреча команд состоялась на знаменитой в Финляндии арене имени Ондрея Непелы, на нём присутствовало 9085 зрителей.

Заброшенной шайбой отметился Марко Анттила лишь однажды на 51-й минуте. Лучшим игроком по результатам данной встречи из состава российских хоккеистов стал нападающий Кирилл Капризов, среди финнов отметился - голкипер Кевин Ланкинен, который смог отразить все 32 броска в ворота. Вратарь же нашей сборной Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29, один из них стал решающим.