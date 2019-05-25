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Алексей Мирный
25 Мая, 2019 21:02
Россия проиграла финнам в чемпионата мира по хоккею
Состязания команд.
Источник: ТАСС
Москва, 25 Мая - DIXINEWS.
Хоккейная сборная России проиграла финской команде со счетом 0:1. Матч прошел в ходе полуфинала чемпионата мира по хоккею, который на этот раз проходит в Словакии.
Встреча команд состоялась на знаменитой в Финляндии арене имени Ондрея Непелы, на нём присутствовало 9085 зрителей.
Заброшенной шайбой отметился Марко Анттила лишь однажды на 51-й минуте. Лучшим игроком по результатам данной встречи из состава российских хоккеистов стал нападающий Кирилл Капризов, среди финнов отметился - голкипер Кевин Ланкинен, который смог отразить все 32 броска в ворота. Вратарь же нашей сборной Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29, один из них стал решающим.
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