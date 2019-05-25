Мощнейший в мире атомный ледокол "Урал" спущен на воду в России

В эту субботу 25 мая на Балтийском заводе в Петербурге прошла торжественная церемония по спуску на воду уже 3-го атомного ледокола проекта 22220 "Урал".

"Сегодня мы спускаем третий корабль, второй серийный, проекта 22220 "Урал". Именно с кораблями этой серии ледоколов нового поколения мы связываем надежду с освоением Северного морского пути. Это принципиально новый корабль", - заявил вице-премьер Юрий Борисов на церемонии спуска корабля.

Корабли проекта 22220, это универсальные атомные ледоколы, которые призваны стать мощнейшими ледокольными судами на планете. Помимо ледокола "Урал" здесь же на Балтийском заводе на данный момент ведется строительство ледоколов "Сибирь" и "Арктика".