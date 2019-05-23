Глава Лосино-Петровского района попал под колпак СМИ

В одном из районов Подмосковья происходит довольно странная история с местными властями, здесь неожиданно сменился глава Лосино-Петровского муниципалитета.

После необычных обстоятельствах свой пост оставил районный глава Олег Фетюков, а вместо него был назначен его бывшего зама Николая Сущенко, однако и он был скоропостижно уволен. Такие кадровые перестановки привлекли внимание издания "Московский монитор".

Причиной увольнения Сущенко называют однодневный прогул: в приказе на увольнение так было отмечено, что, товарищ Сущенко не было на рабочем месте один день. Но это ведь противоречит Трудовому кодексу РФ, согласно данному, человека нельзя уволить за однодневное отсутствие на работе, - замечает СМИ.

Интересно также то, что главой муниципалитета сразу стал О.Ю. Вершинин, который назначил сам себя на эту должность. Он сумел получить доступ к печати и вместе главой отдела кадров О. Емельяненко, оформил себя на должность и.о. главы администрации. "Должность главы открывает для него доступ к финансам организации, сотрудникам администрации начинают выдаваться поручения на заключение договоров на поставку услуг со сторонними организациями в обход действующего законодательства о госзакупках. Суммы контрактов небольшие, но их количество позволяет предположить готовящийся масштабный вывод денег из бюджета", - пишет "Московский монитор".

О господине Вершинине известно совсем мало. Его сотрудники отзываются о руководителе как о довольно закрытом персонаже. Тем не менее, в издании отмечают, что его имя часто упоминается вместе с фамилией известного "вора в законе" Резо Лоткинский, который в данное время находится в розыске в связи с ОПГ из Подмосковья - зоне его интересов.

Учитывая данное, становится несколько ясна резкая смена главы Лосино-Петровского муниципалитета: "здесь просто потребовался «свой» человек, при определённой поддержке провели быструю смену главы. Остается вопрос: к чему приведет в итоге эта смена власти? И, самое главное, останутся ли после этого на счетах администрации хоть какие-то деньги?", - заключает издание "Московски монитор".