Власть

Никита Белов
24 Мая, 2019 17:21

Глава Лосино-Петровского района попал под колпак СМИ

Источник: DixiNews
#коррупция

#район

#расследование
Москва, 24 Мая - DIXINEWS.

В одном из районов Подмосковья происходит довольно странная история с местными властями, здесь неожиданно сменился глава Лосино-Петровского муниципалитета.

После необычных обстоятельствах свой пост оставил районный глава Олег Фетюков, а вместо него был назначен его бывшего зама Николая Сущенко, однако и он был скоропостижно уволен. Такие кадровые перестановки привлекли внимание издания "Московский монитор".

Причиной увольнения Сущенко называют однодневный прогул: в приказе на увольнение так было отмечено, что, товарищ Сущенко не было на рабочем месте один день. Но это ведь противоречит Трудовому кодексу РФ, согласно данному, человека нельзя уволить за однодневное отсутствие на работе, - замечает СМИ.

Интересно также то, что главой муниципалитета сразу стал О.Ю. Вершинин, который назначил сам себя на эту должность. Он сумел получить доступ к печати и вместе главой отдела кадров О. Емельяненко, оформил себя на должность и.о. главы администрации. "Должность главы открывает для него доступ к финансам организации, сотрудникам администрации начинают выдаваться поручения на заключение договоров на поставку услуг со сторонними организациями в обход действующего законодательства о госзакупках. Суммы контрактов небольшие, но их количество позволяет предположить готовящийся масштабный вывод денег из бюджета", - пишет "Московский монитор".

О господине Вершинине известно совсем мало. Его сотрудники отзываются о руководителе как о довольно закрытом персонаже. Тем не менее, в издании отмечают, что его имя часто упоминается вместе с фамилией известного "вора в законе" Резо Лоткинский, который в данное время находится в розыске в связи с ОПГ из Подмосковья - зоне его интересов.

Учитывая данное, становится несколько ясна резкая смена главы Лосино-Петровского муниципалитета: "здесь просто потребовался «свой» человек, при определённой поддержке провели быструю смену главы. Остается вопрос: к чему приведет в итоге эта смена власти? И, самое главное, останутся ли после этого на счетах администрации хоть какие-то деньги?", - заключает издание "Московски монитор".

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Стало известно, что повредила молния на разбившемся SSJ-100
В 2018 году выявлено около 16 тыс коррупционеров - доклад в цифрах
Арашукову предъявили обвинения, а он попросил переводчика
Читайте в рубрике:
Путин решил проигнорировать инаугурацию Зеленского
Экс-генсек НАТО покинул пост внештатного советника Порошенко
Власти Красноярска запретили строить храм на месте сквера


Загрузка...
На 350-летие со дня рождения Петра I готовят праздничную программу
Зеленский официально стал президентом: на его речь уже последовала реакция
Как автоворы подбирают ключи даже к самым надежным сигнализациям
Более 400 объектов недвижимости: как нажил свое богатство экс-главы Клинского района Подмосковья
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Татарстане ожидается опасное погодное явление
Москва, 24 Мая, 17:21.
Глава Лосино-Петровского района попал под колпак СМИ
Киев, 24 Мая, 11:43.
Зеленский согласился на переговоры с Россией
Минск, 24 Мая, 09:03.
Астана отказала Лукашенко в вопросе о нефти
Новосибирск, 24 Мая, 08:05.
В Новосибирске обнародовано благосостояние депутатов горсовета
Пермь, 24 Мая, 07:20.
До +18 потеплеет в Прикамье в выходные
Ростов-на-Дону , 24 Мая, 07:00.
Из Ростова-на-Дону в Анапу запустят «Ласточку»
Москва, 23 Мая, 22:52.
Заказ на главу Лосино-Петровского района привлёк внимание СМИ
Москва, 23 Мая, 22:29.
В сборной России объяснили победу над американцами
Вашингтон, 23 Мая, 22:00.
Важный американский чиновник больше не приедет в Россию
Москва, 23 Мая, 21:33.
Россия обыграла американцев в четвертьфинале
Москва, 23 Мая, 21:08.
История столичных "панелек": что посмотреть на выставке "РайON.0"





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия