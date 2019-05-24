В Москве решили, как нужно охранять школы

Требования к охранным предприятиям, которые обеспечат безопасность московских школ, обсудили на публичном представлении закупочных процедур, прошедшем в рамках проекта «Биржа торгов» на площадке Московской торгово-промышленной палаты.

Организатором мероприятия для заказчиков и экспертов рынка выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. В открытом обсуждении приняли участие представители более 30 частных охранных предприятий, эксперты рынка охранных услуг и директора столичных школ.

Общее количество адресов образовательных учреждений, в которых победители будут следить за безопасностью детей, превышает 4 600. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Начальная цена трёхгодичных контрактов начинается от 460 тысяч рублей. Стоимость услуг охраны определена в человеко-часах и утверждена Межведомственной рабочей группой для всех образовательных организаций для всех заказчиков города», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Закупки на оказание услуг имеют ряд характерных особенностей, рассказала начальник Управления развития инфраструктуры образования Департамента образования и науки города Москвы Анна Фокина.

«Участник должен обеспечивать безопасность объектов в формате 24/7, а также иметь в своем распоряжении различные технические средства охраны. От исполнителя требуется оперативное реагирование на внештатные ситуации, наличие собственной круглосуточной оперативной службы и дополнительных кадров, которых можно будет привлечь на время ликвидации чрезвычайной ситуации», - говорит Анна Фокина.

Она подчеркнула, что оказание услуг по охране образовательных учреждений связано с обеспечением безопасности детей, поэтому за качеством исполнения контрактов будет установлен особый контроль.

На рынке предприятий безопасности наблюдается высокая конкуренция, в связи с этим председатель Гильдии негосударственных структур безопасности МТПП Дмитрий Галочкин предостерёг от демпинга в ходе торгов.

«Хотелось бы предостеречь всех участников закупочных процедур от демпинга и напомнить, что самое главное – не победа в конкретных торгах, а качественная работа на протяжении всего срока исполнения контракта», - добавил Дмитрий Галочкин.

В настоящий момент город уже разместил 35 конкурсных процедур, сформированных по территориальному признаку. Все закупочные процедуры разделены на 3 сессии. Подать заявки на участие можно до 31 мая 2019 года, 3 и 4 июня 2019 года. Победители конкурсов станут известны к середине июня и будут обеспечивать безопасность московских образовательных учреждений на протяжении трех лет