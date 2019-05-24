Общество

Константин Большаков
23 Мая, 2019 13:35

В Москве решили, как нужно охранять школы

Охранник.
Источник: cdn.postnews.ru
#охрана

#школьники

#дети
Москва, 23 Мая - DIXINEWS.

Требования к охранным предприятиям, которые обеспечат безопасность московских школ, обсудили на публичном представлении закупочных процедур, прошедшем в рамках проекта «Биржа торгов» на площадке Московской торгово-промышленной палаты.

Организатором мероприятия для заказчиков и экспертов рынка выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. В открытом обсуждении приняли участие представители более 30 частных охранных предприятий, эксперты рынка охранных услуг и директора столичных школ.

Общее количество адресов образовательных учреждений, в которых победители будут следить за безопасностью детей, превышает 4 600. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Начальная цена трёхгодичных контрактов начинается от 460 тысяч рублей. Стоимость услуг охраны определена в человеко-часах и утверждена Межведомственной рабочей группой для всех образовательных организаций для всех заказчиков города», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Закупки на оказание услуг имеют ряд характерных особенностей, рассказала начальник Управления развития инфраструктуры образования Департамента образования и науки города Москвы Анна Фокина.

«Участник должен обеспечивать безопасность объектов в формате 24/7, а также иметь в своем распоряжении различные технические средства охраны. От исполнителя требуется оперативное реагирование на внештатные ситуации, наличие собственной круглосуточной оперативной службы и дополнительных кадров, которых можно будет привлечь на время ликвидации чрезвычайной ситуации», - говорит Анна Фокина.

Она подчеркнула, что оказание услуг по охране образовательных учреждений связано с обеспечением безопасности детей, поэтому за качеством исполнения контрактов будет установлен особый контроль.

На рынке предприятий безопасности наблюдается высокая конкуренция, в связи с этим председатель Гильдии негосударственных структур безопасности МТПП Дмитрий Галочкин предостерёг от демпинга в ходе торгов.

«Хотелось бы предостеречь всех участников закупочных процедур от демпинга и напомнить, что самое главное – не победа в конкретных торгах, а качественная работа на протяжении всего срока исполнения контракта», - добавил Дмитрий Галочкин.

В настоящий момент город уже разместил 35 конкурсных процедур, сформированных по территориальному признаку. Все закупочные процедуры разделены на 3 сессии. Подать заявки на участие можно до 31 мая 2019 года, 3 и 4 июня 2019 года. Победители конкурсов станут известны к середине июня и будут обеспечивать безопасность московских образовательных учреждений на протяжении трех лет

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В полиции раскрыли подробности захвата заложников в российской школе
Детское пособие в России теперь будут получать по новым правилам
Первый канал организовал проверку результатов голосования в «Голос.Дети»
Читайте в рубрике:
Подведены итоги опроса о строительстве храма в сквере Екатеринбурга
Сенатора Арашукова лишили статуса
Стало известно о страшной опасности для депутатов Госдумы


Загрузка...
Бутиной обещали помочь: семье не хватает денег на адвокатов
Глава столбовского отдела чеховской полиции задержан за взятку
Зеленский официально стал президентом: на его речь уже последовала реакция
Как автоворы подбирают ключи даже к самым надежным сигнализациям
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Татарстане ожидается опасное погодное явление
Москва, 24 Мая, 17:21.
Глава Лосино-Петровского района попал под колпак СМИ
Киев, 24 Мая, 11:43.
Зеленский согласился на переговоры с Россией
Минск, 24 Мая, 09:03.
Астана отказала Лукашенко в вопросе о нефти
Новосибирск, 24 Мая, 08:05.
В Новосибирске обнародовано благосостояние депутатов горсовета
Пермь, 24 Мая, 07:20.
До +18 потеплеет в Прикамье в выходные
Ростов-на-Дону , 24 Мая, 07:00.
Из Ростова-на-Дону в Анапу запустят «Ласточку»
Москва, 23 Мая, 22:52.
Заказ на главу Лосино-Петровского района привлёк внимание СМИ
Москва, 23 Мая, 22:29.
В сборной России объяснили победу над американцами
Вашингтон, 23 Мая, 22:00.
Важный американский чиновник больше не приедет в Россию
Москва, 23 Мая, 21:33.
Россия обыграла американцев в четвертьфинале
Москва, 23 Мая, 21:08.
История столичных "панелек": что посмотреть на выставке "РайON.0"





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия