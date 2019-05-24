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Константин Большаков
24 Мая, 2019 11:43
Зеленский согласился на переговоры с Россией
Владимир Зеленский.
Источник: savaite.lt
Киев, 24 Мая - DIXINEWS.
Такое мнение поддерживают в команде нового главы государства. Ранее в его аппарате анонсировали референдум по переговорам с Москвой.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что поддерживает идею о переговорах с Россией. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала «1+1».
- Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос, когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - пояснил Богдан.
Богдан считает, что несмотря на сложность возможных переговорных процессов с Россией, это «именно тот путь, которым нужно идти». При этом в команде Зеленского уверены, что переговоры должны проходить без участия Виктора Медведчука, которого там «не видят переговорщиком со своей стороны». Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Напомним, ранее Владимира Зеленского неоднократно критиковал глава «Радикальной партии» Олег Ляшко.
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