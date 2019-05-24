ООО «Вега» оштрафовано в Пермском крае

Приговором суда компания будет оштрафована. Дело связано с использованием сточных вод.

Судья Пермского краевого суда оставил без изменения решение судьи Красновишерского районного суда Пермского края о признании ООО «Вега» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.14 КоАП Российской Федерации. Юридическое лицо выплатит штраф в размере 80 000 рублей.

Основанием для привлечения ООО «Вега» к административной ответственности явилось нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в р. Саменка в отсутствие специального разрешения.

Как следует из материалов дела, ООО «Вега» осуществляет пользование ручьем Трудовым для отвода талых и дождевых вод с последующим сбросом дренажных вод в р. Саменка на территории Красновишерского района Пермского края. Однако, в ходе проверки, проведенной Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю, было установлено, что юридическое лицо при осуществлении хозяйственной деятельности по добыче золота на месторождении «Саменская россыпь» осуществляет сброс сточных вод через ручей Трудовой в реку Саменка, не имея разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

В результате постановлением старшего государственного инспектора Российской Федерации в области охраны окружающей среды по Пермскому краю ООО «Вега» было привлечено к административной ответственности. Решением судьи районного суда данное постановление оставлено без изменения, сообщили в пресс-службе суда.