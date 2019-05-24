Астана отказала Лукашенко в вопросе о нефти

Президент соседней страны не сумел договориться с партнёрами. Важно ли это для России?

Производители нефти из Казахстана оказались не заинтересованы поставки «чёрного золота» в Беларусь. Такую информацию публикует газета «Коммерсант».

Как пояснил источник, близкий к компании «Казмунайгаз», Астана не располагает большим объёмом свободных поставок нефти, в отличии от Москвы. Поэтому уже в 2019 году страна хочет сократить добычу нефти, несмотря на то, что спрос со стороны Китая и Узбекистана растёт. Однако для транзита нужно будет переговорить с Россией, но учитывая «бесконечные споры», с этой темой связываться никто не хочет.

Если Минск предложит «хорошие деньги», объемы для поставок найдутся, отмечает еще один источник в нефтяной отрасли Казахстана.

- Но на таких условиях им проще договориться с россиянами, — добавил собеседник «Коммерсанта».

Напомним, споры Москвы с Минском завершились тем, что посол РФ в Беларуси Михаил Бабич был уволен.