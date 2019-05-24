Финансы

Константин Большаков
23 Мая, 2019 10:09

В ПФР рассказали, как накопить на пенсию фрилансерам

Фрилансер.
Источник: webtrafff.ru
#ПФР

#пенсии

#фрилансеры
Москва, 23 Мая - DIXINEWS.

Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает фрилансерам, домохозяйкам и другим категориям официально неработающих граждан, о том, что данные граждане могут формировать свои пенсионные права самостоятельно, уплачивая за себя страховые взносы в Пенсионный фонд.

В этом случае они заработают требуемое количество пенсионных баллов и приобретут право на пенсию при наступлении пенсионного возраста. Понятия «фрилансер» в трудовом законодательстве нет. Многие работодатели пользуются услугами внештатных специалистов, но не оформляют с ними трудовые отношения. Это значит, что взносы во внебюджетные фонды за таких сотрудников не уплачиваются.

Отсутствие взносов на обязательное пенсионное страхование лишает фрилансеров, домохозяек и других категорий нетрудоустроенных граждан права на страховую пенсию.

При отсутствии требуемого страхового стажа и количества пенсионных баллов им может быть назначена социальная пенсия – через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Для самостоятельного перечисления страховых взносов необходимо обратиться с паспортом и СНИЛС в территориальный орган Пенсионного фонда РФ и зарегистрироваться в качестве страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Минимальный размер страховых взносов для указанных лиц определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого исходя из восьмикратного минимального размера оплаты труда.

Продолжительность засчитываемых в стаж периодов уплаты страховых взносов не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения пенсии

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