Спорт

Константин Большаков
23 Мая, 2019 22:29

В сборной России объяснили победу над американцами

Александр Овечкин.
Источник: rbk.ru
#хоккей

#спортсменки

#ЧМ2019
Москва, 23 Мая - DIXINEWS.

Принципиальные соперники были повержены сегодня. Наши хоккеисты не оставили американцам шанса.

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Воробьев заявил, что команда будет работать над ошибками перед следующими встречами.

«Хочется становиться лучше, есть над чем работать, но это мы оставим внутри команды», — отметил он. По словам тренера, избежать нервотрепки во время матча невозможно — тогда следует бросить спорт и сидеть на диване за просмотром сериалов.

Ранее 23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.

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