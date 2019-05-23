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Константин Большаков
23 Мая, 2019 22:29
В сборной России объяснили победу над американцами
Александр Овечкин.
Источник: rbk.ru
Москва, 23 Мая - DIXINEWS.
Принципиальные соперники были повержены сегодня. Наши хоккеисты не оставили американцам шанса.
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Воробьев заявил, что команда будет работать над ошибками перед следующими встречами.
«Хочется становиться лучше, есть над чем работать, но это мы оставим внутри команды», — отметил он. По словам тренера, избежать нервотрепки во время матча невозможно — тогда следует бросить спорт и сидеть на диване за просмотром сериалов.
Ранее 23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.
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