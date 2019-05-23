В сборной России объяснили победу над американцами

Принципиальные соперники были повержены сегодня. Наши хоккеисты не оставили американцам шанса.

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Воробьев заявил, что команда будет работать над ошибками перед следующими встречами.

«Хочется становиться лучше, есть над чем работать, но это мы оставим внутри команды», — отметил он. По словам тренера, избежать нервотрепки во время матча невозможно — тогда следует бросить спорт и сидеть на диване за просмотром сериалов.

Ранее 23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.