Важный американский чиновник больше не приедет в Россию

Ей отказали в визе. Бывший политик оказалась в «чёрном списке».

Экс-помощнику госсекретаря США по делам по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в МИД.

По данным издания, Нуланд внесли в черный список, который появился в ответ на персональные антироссийские санкции США. Она собиралась посетить конференцию в Москве 20-21 мая, организаторами где выступают Российский совет по международным делам (РСМД), Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.

Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву.

Отмечается, что российский черный список официально не был нигде опубликован.