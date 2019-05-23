Политика

Станислав Сикорский
23 Мая, 2019 22:00

Важный американский чиновник больше не приедет в Россию

Виктория Нуланд.
Источник: regnum.ru
#США

#ЛатинскаяАмерика

#Нуланд
Вашингтон, 23 Мая - DIXINEWS.

Ей отказали в визе. Бывший политик оказалась в «чёрном списке».

Экс-помощнику госсекретаря США по делам по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в МИД.

По данным издания, Нуланд внесли в черный список, который появился в ответ на персональные антироссийские санкции США. Она собиралась посетить конференцию в Москве 20-21 мая, организаторами где выступают Российский совет по международным делам (РСМД), Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.

Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву.

Отмечается, что российский черный список официально не был нигде опубликован.

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