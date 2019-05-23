Россия обыграла американцев в четвертьфинале

Наши хоккеисты переиграли принципиальных соперников. Игра была жаркой.

В четверг, 23 мая, сборная России по хоккею провела четвертфинальный матч на чемпионате мира. В игре были переиграны американцы со счётом 4:3.

Встреча прошла 23 мая в Братиславе и завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей отметились Гусев, Сергачев, Капризов и Григоренко.— Уровень мастерства команд позволяет за полсекунды и из полумомента создать гол. Здесь все происходит быстро и так же все может поменяться. Мы видели в игре со шведами после первого периода, насколько быстро, - передаёт пресс-служба ФХР.

Россия стала единственной командой на чемпионате мира, выигравшей все матчи группового этапа. Сборная одержала семь побед подряд, заняв первое место в турнирной таблице группы B.

Американцы стали чётвертыми в группе А, в их активе было пять побед при двух поражениях.