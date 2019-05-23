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Константин Большаков
23 Мая, 2019 09:40
Житель Кургана пять раз обокрал одну и ту же квартиру
Квартирный вор.
Источник: baltnews.lt
Курган, 23 Мая - DIXINEWS.
Злоумышленник узнал, что хозяйки нет дома. И наведывался в её жилище, не однократно нарушая закон.
В Кургане осудили мужчину, который пять раз обокрал одну и ту же квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
23-летняя девушка, владелица одной из квартир в Кургане, несколько месяцев не была дома, а вернувшись, обнаружила пропажу бытовой техники, телевизора, ноутбука, золотых украшений и прочего ценного имущества. Ущерб был оценён на сумму более 90 тысяч рублей.
Полицейские начали расследование, и оказалось, что преступником был 39-летний ранее судимый мужчина. В декабре 2018 года он пять раз проникал в квартиру потерпевшей, откуда выносил ценное имущество и сдавал в комиссионку.
По факту преступления мужчину осудили на 5 лет тюрьмы. Часть украденного удалось изъять и вернуть жительнице Кургана.
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