Житель Кургана пять раз обокрал одну и ту же квартиру

Злоумышленник узнал, что хозяйки нет дома. И наведывался в её жилище, не однократно нарушая закон.

В Кургане осудили мужчину, который пять раз обокрал одну и ту же квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

23-летняя девушка, владелица одной из квартир в Кургане, несколько месяцев не была дома, а вернувшись, обнаружила пропажу бытовой техники, телевизора, ноутбука, золотых украшений и прочего ценного имущества. Ущерб был оценён на сумму более 90 тысяч рублей.

Полицейские начали расследование, и оказалось, что преступником был 39-летний ранее судимый мужчина. В декабре 2018 года он пять раз проникал в квартиру потерпевшей, откуда выносил ценное имущество и сдавал в комиссионку.

По факту преступления мужчину осудили на 5 лет тюрьмы. Часть украденного удалось изъять и вернуть жительнице Кургана.