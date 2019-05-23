Определён победитель Кубка России по футболу

Команда, выигравшая турнир, побила рекорд. Она брала национальный кубок больше остальных российских клубов.

В среду, 22 мая, в Самара состоялся финал Кубка России по футболу. В решающем матче сошлись московский «Локомотив» и «Урал» из Екатеринбурга», передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба. Единственный гол на двадцать седьмой минуте забил Дмитрий Баринов.

«Локомотив» не только завоевал Кубок России в восьмой раз подряд, обогнав ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» по этому показателю, но также позволил тульскому «Арсеналу» впервые в своей истории выйти в еврокубки – команда сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.