НАТО анонсировала военную помощь Украине

Такое заявление сделал новый военный в организации. Он пообещал помогать Украине военными методами.

Новый главком объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что организация продолжит оказывать военную помощь Украине. Такое заявление Уолтер сделал, выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам заседания военного комитета альянса.

Как пояснил генерал, речь идёт о продолжении обучения украинских войск, а также о набирающем обороты сотрудничестве с Киевом для защиты территорий Украины.

Напомним, ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении курса страны на вступление в Евросоюз и НАТО.