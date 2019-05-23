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Константин Большаков
23 Мая, 2019 05:39
НАТО анонсировала военную помощь Украине
Тод Уолтерс.
Источник: ac.nato.int
Киев, 23 Мая - DIXINEWS.
Такое заявление сделал новый военный в организации. Он пообещал помогать Украине военными методами.
Новый главком объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что организация продолжит оказывать военную помощь Украине. Такое заявление Уолтер сделал, выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам заседания военного комитета альянса.
Как пояснил генерал, речь идёт о продолжении обучения украинских войск, а также о набирающем обороты сотрудничестве с Киевом для защиты территорий Украины.
Напомним, ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении курса страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
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