Армия и оружие

Константин Большаков
23 Мая, 2019 05:39

НАТО анонсировала военную помощь Украине

Тод Уолтерс.
Источник: ac.nato.int
#НАТО

#Украина

#Уолтерс
Киев, 23 Мая - DIXINEWS.

Такое заявление сделал новый военный в организации. Он пообещал помогать Украине военными методами.

Новый главком объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что организация продолжит оказывать военную помощь Украине. Такое заявление Уолтер сделал, выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам заседания военного комитета альянса.

Как пояснил генерал, речь идёт о продолжении обучения украинских войск, а также о набирающем обороты сотрудничестве с Киевом для защиты территорий Украины.

Напомним, ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении курса страны на вступление в Евросоюз и НАТО.

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