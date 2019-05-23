Культура

Константин Большаков
23 Мая, 2019 04:51

Лазарев рассказал, что думает о пересмотре итогов «Евровидения-2019»

Сергей Лазарев.
Источник: afisha.a42.ru
#Лазарев

#артисты

#Евровидение
Тель-Авив, 23 Мая - DIXINEWS.

По словам нашего артиста, все уже устали от подобных вещей. К тому же, результаты конкурса это не изменило.

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на пересмотр итогов конкурса «Евровидение-2019», который прошёл в мае в Тель-Авиве. Слова Лазарева приводит газета «Комсомольская правда».

По словам Лазарева, все уже порядком устали от поднадоевших манипуляций с голосами жюри.

- От них в первую очередь страдают артисты, - резюмировал Сергей Лазарев.

Накануне, напомним, организаторы «Евровидения» решили скорректировать итоги конкурса. После этого Лазарев получил дополнительный балл, но остался на третьем месте. Первое место так и закрепилось за голландцем Дунканом Лоуренсом, которому добавили шесть баллов.

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