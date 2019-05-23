Политика

Константин Большаков
23 Мая, 2019 04:35

Саакашвили потребовал вернуть себе украинское гражданство

Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили.
Источник: president.gov.ua
#Украина

#Зеленский

#Саакашвили
Киев, 23 Мая - DIXINEWS.

Такое обращение он сделал к новому главе государства. На власть он претендовать не хочет.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился с просьбой к избранному главе Украины Владимиру Зеленского о восстановлении украинского гражданства. Об этом сообщило издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Саакашвили.

Письмо о просьбе Саакашвили его адвокат передал в администрацию президента Украины.

В обращении бывший политик заявляет, что его незаконно лишили украинского гражданства и в нарушение международного права, по которому нельзя оставлять человека без гражданства.

При этом Саакашвили подчёркивает, что ему не нужны государственные должности и какие-либо преференции, пишет издание.

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