Мнение

Никита Белов
22 Мая, 2019 22:49

Подвижная мораль: «Радио Свобода» за педофилию, если попались оппозиционеры

Сайт "Радио Свободы". Стефания Кулаева.
Источник: ИА DixiNews
#ФБК

#Навальный

#РадиоСвобода
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.

Стефания Кулаева, являющаяся экспертом Международного фонда борьбы с дискриминацией, вчера выпустила статью с заголовком «Бедные дети».

Написала она ее не о бездомных или униженных подростках, а о состоявшихся совершеннолетних оппозиционерах. Речь шла о взятых под стражу за педофилию и развратные действия Владимире Казаченко и Вадиме Тишкине.

Напомним, что лидер молодежного движения «Весна» Казаченко под патронажем ФБК Навального неоднократно участвовал в несанкционированных митингах и нарушал общественный порядок. Состоявшийся оппозиционер представлял «элиту» современной молодежи, в фантазиях автора статьи, призванную нести свободомыслие. Однако, как оказалось на деле, Казаченко предпочел использовать свое положение «борца за свободу» чтобы принести 15-ти летней девочке раннюю половую жизнь и наркотики.

При прочтении текста Кулаевой складывается идеалистичная картина современных «Ромео и Джульетты». Все протестные акции колумнистка показывает в «героическом» ключе, делая акцент на том, что на митинги парень пошел в 17 лет. По мнению автора «Радио Свобода», известные фотографии с групповой оргии «дети» якобы сняли «по приколу».

Кулаева считает, что закон о возрасте сексуального согласия написан не против молодых людей, а против взрослых извращенцев. По ее мнению, секс подростка с совершеннолетним Казаченко совсем не нанес девушке психологического вреда. И сняли оргию дети по глупости и незнанию, а так-то у них любовь. Другое дело, если бы вместо Тишкина и Казаченко у следователя сидели молодые люди провластных взглядов. Тогда Кулаева наверное уже писала бы текст о том, как «юные псы кровавого режима» плюют на закон и делают, что вздумается.

Интересно и то, что штаб Навального смотрел на ситуацию сквозь пальцы, не разъяснив своим сторонникам очевидных вещей, и позволив развратникам так распоясаться. Вероятно, это такой продуманный коммерческий ход, ведь «юные жертвы режима» - отличная картинка для западных инвесторов.

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