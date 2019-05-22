Общество

Константин Большаков
22 Мая, 2019 18:42

Подведены итоги опроса о строительстве храма в сквере Екатеринбурга

Евгений Куйвашев.
Источник: znak.com
#Куйвашев

#храм

#протесты
Екатеринбург, 22 Мая - DIXINEWS.

Согласно исследованию, большинство горожан выступили против этой идеи. Властям пришлось пойти навстречу населению.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить сквер у театра драмы в Екатеринбурге из числа мест, где предполагается построить храм. Об этом глава региона написал на своей странице в инстаграме.

Чиновник сослался на исследование ВЦИОМ, которое показало, что 74% жителей Екатеринбурга выступили против стройки на месте сквера. Куйвашев признал, что при выборе места были допущены ошибки, и не было учтено мнение горожан, поэтому предложил выбрать новое место для собора.

- Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма, - резюмировал губернатор.

Напомним, протесты против строительства храма в Екатеринбурге начались 13 мая. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который призвал провести опрос горожан.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Екатеринбург подал пример россиянам, как защищать скверы
В Екатеринбурге остановили строительство храма после протестов
Власти Красноярска запретили строить храм на месте сквера
Читайте в рубрике:
Сенатора Арашукова лишили статуса
Стало известно о страшной опасности для депутатов Госдумы
У пьяных водителей начнут отбирать автомобили


Загрузка...
Зеленский официально стал президентом: на его речь уже последовала реакция
Глава столбовского отдела чеховской полиции задержан за взятку
Как автоворы подбирают ключи даже к самым надежным сигнализациям
Более 400 объектов недвижимости: как нажил свое богатство экс-главы Клинского района Подмосковья
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саакашвили потребовал вернуть себе украинское гражданство
Москва, 22 Мая, 22:49.
Подвижная мораль: «Радио Свобода» за педофилию, если попались оппозиционеры
Москва, 22 Мая, 21:03.
"Музыка на крыше" зазвучит в Москве с 9 июня
Москва, 22 Мая, 20:37.
Цены билетов на поезда из Москвы изменят 11-13 июня
Санкт-Петербург, 22 Мая, 20:28.
В Питере с молотка уйдёт рукописная Библия
Москва, 22 Мая, 20:05.
Дополнительные маршруты автобусов запустят из-за ремонта метро
Москва, 22 Мая, 19:16.
У пассажира электрички в Подмосковье украли 6,3 млн рублей
Екатеринбург, 22 Мая, 18:42.
Подведены итоги опроса о строительстве храма в сквере Екатеринбурга
Волгоград, 22 Мая, 18:05.
В одном из парков Волгограда построят летнюю эстраду
Москва, 22 Мая, 18:04.
Владимир Путин поручил мэру Москвы провести встречу с горожанами
Самара, 22 Мая, 17:00.
В Самарской области к ЕГЭ не допустили 121 школьника
Киев, 22 Мая, 16:51.
Ляшко оскорбил Зеленского второй раз за три дня





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия