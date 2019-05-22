Подведены итоги опроса о строительстве храма в сквере Екатеринбурга

Согласно исследованию, большинство горожан выступили против этой идеи. Властям пришлось пойти навстречу населению.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить сквер у театра драмы в Екатеринбурге из числа мест, где предполагается построить храм. Об этом глава региона написал на своей странице в инстаграме.

Чиновник сослался на исследование ВЦИОМ, которое показало, что 74% жителей Екатеринбурга выступили против стройки на месте сквера. Куйвашев признал, что при выборе места были допущены ошибки, и не было учтено мнение горожан, поэтому предложил выбрать новое место для собора.

- Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма, - резюмировал губернатор.

Напомним, протесты против строительства храма в Екатеринбурге начались 13 мая. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который призвал провести опрос горожан.