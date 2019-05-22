Политика

Константин Большаков
22 Мая, 2019 16:51

Ляшко оскорбил Зеленского второй раз за три дня

Олег Ляшко.
Источник: blogs.informator.news
#Ляшко

#Зеленский

#Украина
Киев, 22 Мая - DIXINEWS.

Радикальный депутат вновь нелестно высказался о новом главе государства. И встал к нему в оппозицию.

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, выступая на внеочередной сессии в Верховной Раде, заявил, что фракция переходит в оппозицию к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Слова Ляшко передаёт издание «Gordon.ua».

Ляшко назвал предложение Зеленского по изменению избирательного законодательства авантюрой для захвата власти. По мнению радикала, новый глава государства намерен возглавить коррупцию, законсервировать её и управлять ею.

- Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому, - закончил своё выступление Ляшко, вновь оскорбив избранного президента Украины.

Отметим, что узурпатор – это «лицо, незаконно захватившее, узурпировавшее власть», согласно определению. Ранее Ляшко прервал Зеленского прямо во время инаугурации, когда президент перешёл на русский язык, заявив, что в Раде понимают украинский.

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