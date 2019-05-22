Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП в Италии

За рубежом произошла авария с туристическим автобусом. Вероятно, среди пострадавших есть россияне.

В среду, 22 мая, в Италии перевернулся автобус с группой иностранных туристов. Как пишет издание «Il Tempo», по предварительной информации один человек погиб, и, возможно, это гражданин России.

Сообщается также, что ещё десять человек получили ранения. Авария произошла сегодня утром недалеко от города Монтериджиони. Известно, что автобус ехал из Сиены во Флоренцию, и на каком-то из участков трассы съехал в кювет и перевернулся.

Как пишет «ТАСС» со ссылкой на посольство России в Италии, в автобусы было около 60 человек. Все они, предварительно, россияне. Дополнительная информация о произошедшем сейчас уточняется.