Политика

Константин Большаков
22 Мая, 2019 12:52

Украинские власти испугались референдума о переговорах с Россией

Вячеслав Кириленко.
Источник: twitter.com
#Украина

#референдум

#Кириленко
Киев, 22 Мая - DIXINEWS.

Они считают, что за этим может стоять Кремль. И вопрос будет поставлен в интересах Москвы.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал идею проведения референдума по вопросу о переговорах с Россией. Такое заявление чиновник оставил на своей странице в твиттере.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего телефонного разговора поговорили об Украине без Украины.

- Понятно, что все проголосуют «за мир», не вдаваясь особо в детали. Что и является истинной целью Кремля. Остальное для них — дело техники, - заключил Кириленко.

Напомним, ранее новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев может организовать референдум о переговорах с Россией.

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