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Константин Большаков
22 Мая, 2019 12:09
Сенатора Арашукова лишили статуса
Рауф Арашуков.
Источник: mtdata.ru
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.
Теперь уже бывший чиновник находится за решёткой. Последний раз он был на свободе именно в зале Совфеда.
Члены Совета Федерации приняли решение лишить сенаторского статуса Рауфа Арашукова, который находится в СИЗО и обвиняется в организации убийств. Об этом пишет РИА «Новости».
Как уточнило агентство, за лишение статуса Арашукова выступили 153 сенатора – решение принято единогласно. Это первый подобный случай за подобный проступок.
Не позднее 1 апреля 2019 года все сенаторы должны были представить сведения о своих доходах. Арашуков документы не предоставил.
Напомним, Рауфа Арашукова задержали в конце января 2019 года. Его подозревают в организации убийств в 2010 году и участии в организованном преступном сообщества своего отца Рауля Арашукова, который являлся советником главы «Газпром межрегионгаза».
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