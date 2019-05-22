Сенатора Арашукова лишили статуса

Теперь уже бывший чиновник находится за решёткой. Последний раз он был на свободе именно в зале Совфеда.

Члены Совета Федерации приняли решение лишить сенаторского статуса Рауфа Арашукова, который находится в СИЗО и обвиняется в организации убийств. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточнило агентство, за лишение статуса Арашукова выступили 153 сенатора – решение принято единогласно. Это первый подобный случай за подобный проступок.

Не позднее 1 апреля 2019 года все сенаторы должны были представить сведения о своих доходах. Арашуков документы не предоставил.

Напомним, Рауфа Арашукова задержали в конце января 2019 года. Его подозревают в организации убийств в 2010 году и участии в организованном преступном сообщества своего отца Рауля Арашукова, который являлся советником главы «Газпром межрегионгаза».