Украина потребовала исключить Россию из Совбеза ООН

Причиной называют присоединение Крыма. А требование озвучила главный врач страны.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун потребовала исключить Россию из Совета безопасности ООН. Как пишет сайт украинского Минздрава, такое заявление Супрун сделала, выступая на очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

По мнению чиновницы, организация не должна «терпеть присутствие РФ в Совете безопасности» из-за конфликта на Донбассе и присоединения Крыма.

- Пока те не вернутся к системе международного права, начиная с вывода их войск и командных структур с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключённых, - сказала Супрун, говоря, на какой срок следует исключить РФ из Совбеза ООН.

При этом она призвала международные организации отказаться от российских денег, чтобы не превратиться в «заложников Кремля», и попросила расширить антироссийские санкции.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести референдум по поводу переговоров с Россией.