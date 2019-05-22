Экономика

Константин Большаков
22 Мая, 2019 08:38

Центробанк объявил «войну» билетам банка приколов

Билеты банка приколов.
Источник: lionstories.ru
#БанкРоссии

#Центробанк

#фальшивыеденьги
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.

Регулятор полагает, что эти «купюры» используются для мошенничества. И предлагает ввести ответственность за изготовление подобной продукции.

В Центробанке раздумывают над введением ответственности за изготовление полиграфической продукции, напоминающей реальные российские банкноты. Об этом сообщила «Российская газета».

Как пояснили в Банке России, подобная продукция всё чаще используется не для розыгрышей, а для мошенничества. Регулятор неоднократно жаловался, что фальшивки «банка приколов» вбрасывают в терминалы и банкоматы, а также используют для спам-рассылок.

Мнение представителей банковского сектора по данному предложению разделились. Так, в банке «Открытие» назвали наказания за изготовление купюр «банка приколов» излишним, а в Московском кредитном банке поддержали идею ЦБ. В «Сбербанке» от комментариев решили воздержаться, сославшись на надёжный уровень защиты своих банкоматов.

Напомним, подобную идею Банк России уже озвучивал в 2016 году, но тогда до окончательного решения не дошло.

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Центробанк объявил «войну» билетам банка приколов





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