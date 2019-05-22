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Константин Большаков
22 Мая, 2019 08:05
Силовики раскрыли подробности боя с террористами под Владимиром
КТО в Кольчугино.
Источник: nac.gov.ru
Владимир, 22 Мая - DIXINEWS.
Спецслужбам поступила информация о нахождении бандитов в одном из городов области. На их задержание отправились спецназовцы.
В ночь на 22 мая в городе Кольчугино Владимирской области был введён режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Как пояснили силовики, спецслужбы получили информацию, что в одном из частных домов в Кольчугино скрываются вооружённые злоумышленники, планирующие устроить теракт.
- Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы, - пояснили в НАК.
По сведениям НАК, бандиты были связаны с одной из террористических организаций. На месте перестрелки найдены оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и экстремистская литература. Потерь среди силовиков и гражданских нет.
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