Силовые структуры

Константин Большаков
22 Мая, 2019 08:05

Силовики раскрыли подробности боя с террористами под Владимиром

КТО в Кольчугино.
Источник: nac.gov.ru
#НАК

#КТО

#террористы
Владимир, 22 Мая - DIXINEWS.

Спецслужбам поступила информация о нахождении бандитов в одном из городов области. На их задержание отправились спецназовцы.

В ночь на 22 мая в городе Кольчугино Владимирской области был введён режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Как пояснили силовики, спецслужбы получили информацию, что в одном из частных домов в Кольчугино скрываются вооружённые злоумышленники, планирующие устроить теракт.

- Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы, - пояснили в НАК.

По сведениям НАК, бандиты были связаны с одной из террористических организаций. На месте перестрелки найдены оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и экстремистская литература. Потерь среди силовиков и гражданских нет.

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