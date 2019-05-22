Политика

Константин Большаков
22 Мая, 2019 07:46

На Украине пройдёт референдум о переговорах с Россией

Владимир Зеленский.
Источник: president.gov.ua
#Зеленский

#референдум

#Украина
Киев, 22 Мая - DIXINEWS.

Новый глава государства решил узнать у народа, хочет ли тот начать переговорный процесс с Москвой. И анонсировал проведение референдума.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский проведёт референдум по вопросу переговоров с Россией. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Богдана, украинцы должны принять участие в решении данной проблемы.

- Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договорённостей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали, и не только президент принимал решение — чтобы народ Украины принял это решение, - пояснил чиновник.

Руководитель президентской администрации считает, что данный шаг поможет Зеленскому избежать неоднозначного решения и раскола в обществе. При переговорах по Донбассу Киев намерен искать компромиссы, однако «торговать территориями и людьми» не собирается.

Напомним, ранее Владимир Зеленский попросил у США усилить антироссийские санкции.

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