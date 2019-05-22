Спорт

Константин Большаков
22 Мая, 2019 07:27

В сборной России объяснили победу над шведами

Матч Россия-Швеция.
Источник: fhr.ru
#хоккей

#ЧМ2019

#РоссияШвеция
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.

Действующие чемпионы мира потерпели разгром от наших хоккеистов. Играть в открытый хоккей им не стоило.

Вечером во вторник, 21 мая, сборная России провела заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии. Соперником наших игроков стали действующие чемпионы мира – сборная Швеции.

Матч завершился разгромной победой россиян со счётом 7:4, при этом наши сумели отыграться, проигрывая после первого периода 0:1.

- Не то чтобы первый период плохо сыграли, но не понравились первые десять минут. Второй период получился ударным. В перерыве сказали ребятам, что надо делать, где исправить. Ребята хорошо откликнулись, - передаёт пресс-служба ФХР слова главного тренера национальной команды Ильи Воробьёва.

В четвертьфинале Россия встретится со сборной США. Игра пройдёт уже завтра в 17:15 часов по московскому времени.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россия продолжает победное шествие на ЧМ-2019 по хоккею
Игрок сборной России раскритиковал ЧМ-2019 после разгрома Италии 10:0
Овечкин спас тренера и Дадонова во вчерашнем матче с Италией
Читайте в рубрике:
Умер легендарный гонщик «Формулы-1»
Стало известно, где продолжит карьеру Денис Глушаков
Россияне обыграли чехов в третьем матче чемпионата мира по хоккею


Загрузка...
Зеленский официально стал президентом: на его речь уже последовала реакция
Бутиной обещали помочь: семье не хватает денег на адвокатов
Глава столбовского отдела чеховской полиции задержан за взятку
Как автоворы подбирают ключи даже к самым надежным сигнализациям
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самарской области к ЕГЭ не допустили 121 школьника
Киев, 22 Мая, 16:51.
Ляшко оскорбил Зеленского второй раз за три дня
Казань, 22 Мая, 16:35.
Родительское сообщество Татарстана намерено добиться пятидневной учебной недели
Рим, 22 Мая, 14:18.
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП в Италии
Киев, 22 Мая, 12:52.
Украинские власти испугались референдума о переговорах с Россией
Москва, 22 Мая, 12:09.
Сенатора Арашукова лишили статуса
Челябинск, 22 Мая, 10:35.
В посёлках под Копейском закрывают единственные кабинеты педиатров
Пермь, 22 Мая, 09:55.
В Перми из-за велопробега перекроют движение транспорта
Санкт-Петербург, 22 Мая, 09:38.
Названа дата парада чемпионского парада «Зенита»
Киев, 22 Мая, 09:28.
Украина потребовала исключить Россию из Совбеза ООН
Ростов-на-Дону , 22 Мая, 08:45.
В ФК «Ростов» удивлены многомиллионному долгу тренерскому штабу Бердыева
Москва, 22 Мая, 08:38.
Центробанк объявил «войну» билетам банка приколов





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия