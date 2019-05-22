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Константин Большаков
22 Мая, 2019 07:27
В сборной России объяснили победу над шведами
Матч Россия-Швеция.
Источник: fhr.ru
Москва, 22 Мая - DIXINEWS.
Действующие чемпионы мира потерпели разгром от наших хоккеистов. Играть в открытый хоккей им не стоило.
Вечером во вторник, 21 мая, сборная России провела заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии. Соперником наших игроков стали действующие чемпионы мира – сборная Швеции.
Матч завершился разгромной победой россиян со счётом 7:4, при этом наши сумели отыграться, проигрывая после первого периода 0:1.
- Не то чтобы первый период плохо сыграли, но не понравились первые десять минут. Второй период получился ударным. В перерыве сказали ребятам, что надо делать, где исправить. Ребята хорошо откликнулись, - передаёт пресс-служба ФХР слова главного тренера национальной команды Ильи Воробьёва.
В четвертьфинале Россия встретится со сборной США. Игра пройдёт уже завтра в 17:15 часов по московскому времени.
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