Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

Украинского президента тоже не позвали. А вот американский лидер может посетить мероприятие.

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции. Об этом пишет РИА «Новости».

Как пояснили французские власти, во главе церемонии будет премьер-министр страны Эдуард Филипп, поэтому, согласно протоколу, приглашение российскому президенту не было отправлено. Аналогичная ситуация и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако при всём этом, президент США Дональд Трамп собирается посетить празднование годовщины.

Отметим, высадка союзников в Нормандии произошла в июне 1944 года, что открыло второй фронт в борьбе с фашистами.