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Константин Большаков
21 Мая, 2019 13:36
Порошенко предложат должность премьер-министра Украины
Пётр Порошенко.
Источник: sm-news.ru
Москва, 21 Мая - DIXINEWS.
Бывший президент хочет побороться за власть на парламентских выборах. Должность премьера во многом значимее главы государства.
«Блок Петра Порошенко – Солидарность» может выставить кандидатуру бывшего президента Украины на парламентских выборах на должность премьер-министра. Голосование пройдёт досрочно, пишет «РБК-Украина».
Источник уточнил, что в партии обсуждают эту идею, однако не расстроятся, если она не будет реализована.
- Будет красиво, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-либо кресло, - пояснил собеседник издания.
Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.
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