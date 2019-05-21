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Константин Большаков
21 Мая, 2019 13:36

Порошенко предложат должность премьер-министра Украины

Пётр Порошенко.
Источник: sm-news.ru
#Порошенко

#выборы

#Украина
Москва, 21 Мая - DIXINEWS.

Бывший президент хочет побороться за власть на парламентских выборах. Должность премьера во многом значимее главы государства.

«Блок Петра Порошенко – Солидарность» может выставить кандидатуру бывшего президента Украины на парламентских выборах на должность премьер-министра. Голосование пройдёт досрочно, пишет «РБК-Украина».

Источник уточнил, что в партии обсуждают эту идею, однако не расстроятся, если она не будет реализована.

- Будет красиво, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-либо кресло, - пояснил собеседник издания.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.

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