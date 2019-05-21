Политика

Константин Большаков
21 Мая, 2019 13:17

Названа тема переговоров Путина и Трампа на саммите G20

Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: yimg.com
#Путин

#Трамп

#G20
Москва, 21 Мая - DIXINEWS.

Лидеры могут обсудить вопросы энергобезопасности на евразийском континенте. Однако американская сторона пока не делала шагов для организации встречи президентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут обсудить вопросы энергобезопасности Европы. Это произойдёт в том случае, если встреча будет согласована Москвой и Вашингтоном.

По словам Пескова, саммит Путина и Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Японии всё ещё не согласован. Конкретных действий для организации переговоров не предпринималось, заверил представитель Кремля.

Ранее министерство энергетики США объявило, что подготовит законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2». Накануне президент Украины Владимир Зеленский просил американскую делегацию усилить антироссийские ограничительные меры.

Напомним, саммит G20 пройдёт в японском городе Осака 28-29 июня 2019 года. Это первая встреча лидеров «Большой двадцатки» в Японии.

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