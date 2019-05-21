Стало известно, чем кормят солдат в армии

Об этом рассказал высокопоставленный военный. Он отметил, что рацион солдат довольно богатый.

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что питание солдат в армии зависит от объёма физических нагрузок. Об этом Булгаков рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам заместителя министра, лётчики получают один рацион, подводники – другой, а спецназовцы зимой в горах – третий. При этом энергетическая ценность базового пайка военных составляет 4200 ккал в сутки.

При этом солдат больше не кормят знаменитой тушёнкой, которая раньше ассоциировалась с армией, заверил представитель Минобороны.

- То, что было раньше фирменным знаком военной кухни (тушёнка и «консервы мясорастительные»), только на гражданке осталось, - сказал Дмитрий Булгаков.

Он также добавил, что на сегодняшний день в армии представлен рацион в семи разновидностях, в зависимости от дня недели.