США анонсировали санкции против «Северного потока – 2»

Американцы решили помешать реализации проекта. Ранее об ужесточении санкций их просил Зеленский.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон намеревается ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2», который строит Россия. Такое заявление Перри сделал во время визита в Киев.

Чиновник пояснил, что США подготовят законопроект об ограничениях для «Северного потока – 2», напомнив, что в Белом доме неоднократно выражали недовольство как по поводу этого проекта, так и по «Турецкому потоку». Американцы опасаются, что газопроводы позволят России отказаться от транзита газа через Украину.

Напомним, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский попросил американскую делегацию усилить антироссийские санкции. Это произошло в понедельник, 20 мая, после его инаугурации на должность главы государства.