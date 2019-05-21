Экономика

Константин Большаков
21 Мая, 2019 12:22

США анонсировали санкции против «Северного потока – 2»

Рик Перри.
Источник: nyt.com
#северныйпоток2

#США

#Перри
Вашингтон, 21 Мая - DIXINEWS.

Американцы решили помешать реализации проекта. Ранее об ужесточении санкций их просил Зеленский.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон намеревается ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2», который строит Россия. Такое заявление Перри сделал во время визита в Киев.

Чиновник пояснил, что США подготовят законопроект об ограничениях для «Северного потока – 2», напомнив, что в Белом доме неоднократно выражали недовольство как по поводу этого проекта, так и по «Турецкому потоку». Американцы опасаются, что газопроводы позволят России отказаться от транзита газа через Украину.

Напомним, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский попросил американскую делегацию усилить антироссийские санкции. Это произошло в понедельник, 20 мая, после его инаугурации на должность главы государства.

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