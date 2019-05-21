За ямами на российских дорогах будут следить беспилотники

Запуск такой системы планируется через два года. Дроны будут наблюдать за состоянием дорог в реальном времени.

В рабочей группе НТИ «Автонет» заявили, что к 2021 году в России запустят систему мониторинга дорог при помощи беспилотников. Об этом пишет РИА «Новости».

Как пояснили в пресс-службе организации, дроны помогут в режиме реального времени следить за состоянием автодорог, оперативно фиксируя ямы, выбоины и загрязнения.

- Информация будет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, специальных датчиков, со снимков дронов и с видеорегистраторов граждан, - пояснили в НТИ.

Полученные беспилотниками данные будет анализировать искусственный интеллект, и передавать их чиновникам и дорожным компаниям. Целью проекта в НТИ назвали повышение качества и оперативности ремонта и уборки дорог.