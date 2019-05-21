Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

Сразу после полёта лайнер отправится в музей. Оно служило людям почти сорок лет.

Самолёт Ту-134 авиакомпании «Алроса» совершил последний пассажирский рейс в России. Об этом сообщили в международном аэропорту Иркутска.

- Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс – заключительный для Ту-134 авиакомпании «Алроса». На легендарном для советской авиации самолёте в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров, - сказано на странице воздушной гавани в фейсбуке.

Отмечается, что данный лайнер был выпущен в 1980 году и эксплуатировался почти 40 лет. Из Мирного Ту-134 будет переправлен в музей авиации и космонавтики в Новосибирске.

Напомним, Ту-134 был разработан в начале 1960-х годов в ОКБ имени Туполева. Серийный выпуск лайнера продолжался с 1966 по 1984 год в Харькове.