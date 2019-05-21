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Константин Большаков
21 Мая, 2019 09:23
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Ту-134.
Источник: facebook.com/iktport/
Иркутск, 21 Мая - DIXINEWS.
Сразу после полёта лайнер отправится в музей. Оно служило людям почти сорок лет.
Самолёт Ту-134 авиакомпании «Алроса» совершил последний пассажирский рейс в России. Об этом сообщили в международном аэропорту Иркутска.
- Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс – заключительный для Ту-134 авиакомпании «Алроса». На легендарном для советской авиации самолёте в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров, - сказано на странице воздушной гавани в фейсбуке.
Отмечается, что данный лайнер был выпущен в 1980 году и эксплуатировался почти 40 лет. Из Мирного Ту-134 будет переправлен в музей авиации и космонавтики в Новосибирске.
Напомним, Ту-134 был разработан в начале 1960-х годов в ОКБ имени Туполева. Серийный выпуск лайнера продолжался с 1966 по 1984 год в Харькове.
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