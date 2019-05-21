Умер легендарный гонщик «Формулы-1»

За свою карьеру он несколько раз становился чемпионом. И пережил страшную аварию, после которой вернулся за руль в короткие сроки.

На 71-м году жизни скончался бывший австрийский гонщик, трёкратный чемпион мира в гонках класса «Формула-1» Ники Лауда. Об этом сообщило издание «The Guardian».

Как пояснили родственники, Лауда скончался в кругу семьи в понедельник, 20 мая.

- Его уникальные достижения в спорте не останутся позабытыми. Его неутомимый интерес к работе, прямолинейность и мужество будут служить образцом для подражания для всех нас, - сказано в заявлении семьи бывшего спортсмена.

В последние годы Лауда испытывал проблемы со здоровьем, а в прошлом году перенёс пересадку лёгких.

В «Формуле-1» Ники Лауда провёл 171 гонку и одержал 25 побед. Чемпионом он становился в 1975, 1977 и 1984 году, дважды за «Феррари» и один раз за «Макларен». В 1976 году он попал в страшную аварию на трассе в Нюрбургринге, где получил страшные ожоги, однако вернулся в гонки спустя рекордные 42 дня.