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Константин Большаков
21 Мая, 2019 08:50
Стало известно о страшной опасности для депутатов Госдумы
Госдума.
Источник: duma39.ru
Москва, 21 Мая - DIXINEWS.
Здание нижней палаты парламента находится в плачевном состоянии. Это подтверждают недавние исследования.
Вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев заявил, что здание Госдумы может быть признано аварийным. Слова чиновника передаёт «ТАСС».
Как пояснил Лебедев, строители провели обследование фундамента здания перед плановым ремонтом и обнаружили пустоты в двух местах. В таких ситуациях, сказал депутат, пустоты либо заливают бетоном, либо здание признают аварийным.
- Если будет найдена хоть ещё одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал, - резюмировал он.
Исследования фундамента продолжатся до тех пор, пока строители не убедятся в безопасности здания. Затем начнутся ремонтные работы в зале заседаний и при необходимости фундамент укрепят.
Здание Совета Труда и Обороны, где ныне размещена Госдума, было построено с 1932 по 1935 годы. Является объектом культурного наследия.
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