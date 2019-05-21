Стало известно о страшной опасности для депутатов Госдумы

Здание нижней палаты парламента находится в плачевном состоянии. Это подтверждают недавние исследования.

Вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев заявил, что здание Госдумы может быть признано аварийным. Слова чиновника передаёт «ТАСС».

Как пояснил Лебедев, строители провели обследование фундамента здания перед плановым ремонтом и обнаружили пустоты в двух местах. В таких ситуациях, сказал депутат, пустоты либо заливают бетоном, либо здание признают аварийным.

- Если будет найдена хоть ещё одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал, - резюмировал он.

Исследования фундамента продолжатся до тех пор, пока строители не убедятся в безопасности здания. Затем начнутся ремонтные работы в зале заседаний и при необходимости фундамент укрепят.

Здание Совета Труда и Обороны, где ныне размещена Госдума, было построено с 1932 по 1935 годы. Является объектом культурного наследия.