Зеленский начал первый день президентства с антироссийской риторики

Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией.

Он сразу же потребовал от Запада усилить санкции против нашей страны. Вступив в должность только вчера утром.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил США усилить санкционное давление на Россию. Такое заявление Зеленский сделал в ходе встречи с американской делегацией в понедельник, 20 мая, передаёт пресс-служба украинского лидера.

В разговоре с американцами, приехавшими на инаугурацию Зеленского, последний сказал, что Вашингтон является для Киева «мощным и серьёзным партнёром в преодолении агрессии России».

- Хотел бы попросить вас, чтобы США продолжали усиление санкций против РФ, - заявил Зеленский.

Напомним, инаугурация Зеленского прошла накануне. Президент РФ Владимир Путин отказался поздравлять его со вступлением в должность.