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Константин Большаков
21 Мая, 2019 08:37
Зеленский начал первый день президентства с антироссийской риторики
Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией.
Источник: president.gov.ua
Киев, 21 Мая - DIXINEWS.
Он сразу же потребовал от Запада усилить санкции против нашей страны. Вступив в должность только вчера утром.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил США усилить санкционное давление на Россию. Такое заявление Зеленский сделал в ходе встречи с американской делегацией в понедельник, 20 мая, передаёт пресс-служба украинского лидера.
В разговоре с американцами, приехавшими на инаугурацию Зеленского, последний сказал, что Вашингтон является для Киева «мощным и серьёзным партнёром в преодолении агрессии России».
- Хотел бы попросить вас, чтобы США продолжали усиление санкций против РФ, - заявил Зеленский.
Напомним, инаугурация Зеленского прошла накануне. Президент РФ Владимир Путин отказался поздравлять его со вступлением в должность.
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