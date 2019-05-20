|
Константин Большаков
20 Мая, 2019 16:45
У пьяных водителей начнут отбирать автомобили
Инспектор ДПС.
Источник: rudorogi.ru
Москва, 20 Мая - DIXINEWS.
С такой идеей выступили полицейские. Они предлагают карать за вождение в нетрезвом виде конфискацией транспортного средства.
МВД России предложило внести изменения в законодательство, которые бы позволили конфисковывать автомобили в качестве наказания за вождение в пьяном виде. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В полиции пояснили, что направили подобные предложения в правительство в марте и апреле текущего года.
- В марте и апреле 2019 года в правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения, - отметили в министерстве внутренних дел.
Напомним, ранее с подобной идей выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Глава фракции предложил отбирать автомобили за ДТП в нетрезвом виде, как приведшем к жертвам, так и без пострадавших.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия